Paolini-Garcia stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) A che ora e come seguire il secondo incontro di singolare di Italia-Francia tra Jasminee Caroline, match valevole per la fase a gironi dellaCup. La stagione è iniziata con un successo ai danni di Angelique Kerber per entrambe le giocatrici, con l’azzurra che è riuscita però ad imporsi senza cedere alcun set a differenza della francese. Si tratta di una sfida che negli ultimi anni si è verificata più volte e Jasmine, dopo aver perso i primi quattro scontri diretti contro, sembra aver trovato il modo di metterla in difficoltà. Sul finire del 2023, infatti, la tennista di Bagni di Lucca si è imposta sull’ex top-10 prima a Zhengzhou e poi in Billie Jean King Cup, sempre sul veloce e sempre in tre set. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E ...

... non prima delle 00:30 Mannarino vs Sonegovs/Roger - Vasselin vs Moratelli/Cobolli Grecia - Canada, a partire dalle 7:30 Tsitsipas vs Diez Sakkari vs Fernandez Sakkari/...La prima contro la nostra Jasmine. Ad avere la meglio sull'ex numero uno è stata Caroline. Il match quindi, così come la sfida tra Polonia e Spagna, si è decisa nel doppio misto. Ad ...L'appuntamento è fissato per domani dalle 00.30 italiane. L'Italia affronterà la Francia nella sfida conclusiva del Gruppo D della United Cup 2024, competizione a squadre tra nazioni di tennis. Gli az ...Meravigliosa prova di carattere di Jasmine Paolini a Sidney nella United Cup tra Italia e Germania. La quasi 28enne tennista lucchese (compirà gli anni ...