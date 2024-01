Pallanuoto | Sandro Campagna sul debutto | “La partita con la Georgia la più abbordabile”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tutto pronto per gli Europei dial maschile. La Nazionale italiana è già volata in Croazia: giovedì alle 17.00 a Zagabria l’esordio nel Gruppo B con la. A presentare l’incontro il ct della squadra tricolore: “La primacon laè, sulla carta, quella piùvisto che poi nel girone giocheremo con i campioni e i vicecampioni del mondo, anche se l’Ungheria si presenta con una squadra sicuramente non al completo ma resta pur sempre l’Ungheria. Adesso pensiamo alla. Dovremo affrontare questacon la giusta concentrazione per entrare nel ritmodell’Europeo”. E ancora: “Sappiamo che iniziare bene è sempre importante. E’ una ...

L’Italia ha vinto all’esordio della Sardinia Cup, torneo in corso a Cagliari in preparazione agli Europei ed ai Mondiali di Pallanuoto : il ... (oasport)

