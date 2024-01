Pallanuoto femminile | Europei 2024 | le avversarie del girone dell’Italia Obiettivo quarti di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tutto pronto per glidianche al. La rassegna continentale, prevista precedentemente in Israele, si svolgerà per le donne dal 5 al 13 gennaio in Olanda ad Eindhoven. In palio anche un pass olimpico verso Parigi. LA FORMULA Nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente aidi, mentre la terza e la quarta disputeranno gli ottavi dicontro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D. La terza e la quarta giocheranno per le posizioni dal 13° al 16° posto. ILDEL SETTEROSAB: Spagna, Israele, Francia, Italia. La Spagna è un avversario di lusso, ma questo Setterosa ha dimostrato di giocarsela alla pari ...