Pallanuoto | Europei 2024 | il calendario delle partite del Settebello Orari | avversarie | tv

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si disputeranno a Zagabria e Ragusa, in Croazia, glidimaschile: nella prima fase a gironi ogni squadra giocherà ogni due giorni: l’Italia, inserita nel Girone B, in programma a Zagabria, sfiderà nell’ordine Georgia, Grecia ed Ungheria. Ilaffronterà la Georgia giovedì 4 alle ore 17.00, la Grecia sabato 6 alle ore 19.00 e l’Ungheria lunedì 8, sempre alle ore 19.00. La competizione continentale vede le 16 Nazionali essere racchiuse in due Divisioni. Nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta disputeranno gli ottavi di finale contro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D. La terza e la quarta giocheranno per le posizioni dal 13° al 16° posto. Per gli ...

Il 2024 è appena entrato e subito scenderà in acqua in una competizione ufficiale il Settebello: si terranno infatti in Croazia, tra Zagabria e ... (oasport)

La Nazionale italiana dimaschile va a caccia del pass olimpico e il ct Alessandro Campagna ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati per glidi, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria (Croazia). La rassegna continentale, originariamente prevista in Israele, assegnerà il pass per i Giochi Olimpici ......Davos 3 - Volley Coppa Italia maschile quarti di finale 3 - Tennistavolo WTT finali Doha 3 - Vela Mondiali ILCA femminile Buenos Aires 4 - Biathlon Coppa del Mondo Oberhof 4 -...Roma – E’ tempo di Europei di Pallanuoto Maschile. L’Italia si prepara a disputare la competizione tra Dubrovnik e Zagabria (in Croazia) per strappare il pass olimpico per Parigi 2024. Il Torneo ...L'Italia della pallanuoto a caccia di un posto a Parigi 2024. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati ...