Palladino per due | Napoli e Torino in corsa per il tecnico

La permanenza al Torino di Ivan Juric è tutt'altro che certa: il tecnico croato ha il contratto in scadenza e la trattativa per il... (calciomercato)

Il Torino pensa al presente ma intanto dà uno sguardo anche al futuro, soprattuttoquanto riguarda la panchina: piaceIl Torino pensa al presente ma intanto dà uno sguardo anche al futuro, soprattuttoquanto riguarda la panchina: piace. Il profilo del ...Toro: perché piace. Milan di scorta, assalto di coppa. Mbappe accende il Real tormentone. Nadal ci riprova anchela storia.L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle questione allenatore del Torino. A fine campionato scadrà il contratto con Ivan Juric e per il momento non ci ...L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle questione allenatore del Torino. A fine campionato scadrà il contratto con Ivan Juric e per il momento non ci sono novità circa il suo rinnovo.