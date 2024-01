Palestina | ad Atripalda il libro dellla Relatrice delle Nazione Unite

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa città di Avellino si prepara ad accogliere laSpecialeNazionisui Territori Palestinesi, Francesca Albanese e il suo“J’Accuse” venerdì 5 gennaio alle ore 18:30 presso il circolo Arci Fortapasc di(AV) in via Melfi 12. In questi ultimi due mesi laSpeciale è stata consultata da emittenti di tutto il mondo come CNN, BBC, AL-Jazeera, ma anche la nostra Rai e La7 per fare luce su quello che sta accadendo dal 7 ottobre ine Israele. Il, scritto con il giornalista Christian Elia con postfazione di Roberta De Monticelli tratta della situazione dei Territori Palestinesi occupati, offre una prospettiva autorevole e dettagliata su una realtà spesso misconosciuta e ...