Palermo | Centro Studi La Torre | ' un anno di traguardi raggiunti nel solco della memoria'

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gen. (Adnkronos) - Un 2023 "di grandi risultati, ma anche e soprattutto undi grandi cambiamenti" per ilPio La, segnato emotivamente dall'improvvisa scomparsa, avvenuta il 29 settembre, di Angelo Meli, storico direttorerivista “A Sud'Europa”, ma anche e soprattutto "guida carismatica per i tanti giovani che si sono nel tempo avvicinati alPio La". "Ad accettare l'importante eredità civile e morale custodita da Angelo Meli è stato Franco Nicastro, che con lui ha condiviso un rapporto non solo professionale ma anche di amicizia e di stima reciproca". "Non servono tante parole per definire la linea editoriale di questa rivista dopo la dolorosa scomparsa di Angelo Meli", scrive Nicastro, nell'ultimo ...