Pagellone 2023 | Bellingham e la favola di Spalletti nell' anno magico di Lautaro

(Di martedì 2 gennaio 2024) È il giorno per un ultimo sguardo al. Dodici mesi di calcio italiano con ottimi risultati, a cominciare dalle tre finaliste europee, Inter, Roma e Fiorentina,e tre coppe, perse ma giocate ...

S i sono chiusi i Mondiali di rugby 2023 , organizzati in Francia. Dai campioni del Sudafrica agli All Blacks , protagonisti della finale, fino al ... (247.libero)

È il giorno per un ultimo sguardo al. Dodici mesi di calcio italiano con ottimi risultati, a cominciare dalle tre finaliste europee, Inter, Roma e Fiorentina, nelle tre coppe, perse ma giocate alla pari con avversarie di livello. ...Rabiot è l'uomo dei gol pesanti, Tchaouna super: la top 11 della 18ª giornata Coppa Italia Milan - Cagliari, probabili: Ranieri e Pioli preparano un ampio turnover 2 ore fa Serie A18ª ...Il 2023 è stato un anno ricco di gol belli ed importanti per la Lazio. Numerose le emozioni vissute nei 12 mesi passati, ma quale è stata la rete più importante Il club non ...Dalla stella del Real Madrid allo storico scudetto del Napoli: chi ha spiccato nell'anno che si è appena concluso ...