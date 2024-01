Pagelle Milan-Cagliari 4-1 | Jovic strepitoso | benissimo Jimenez

Non è ancora pronto per giocare nel. ( dal 24' st Pulisic 6,5 : giusto il tempo per entrare nel tabellino finale con l'assist per il gol di Leao) Traorè 7 : nel primo tempo si prende tanti ...Ledel. Top e flop del Cagliari .- Cagliari 3 - 1: il tabellino del match .- Cagliari, la chiave del match. Uncompletamente inedito e con tanti giovani in campo si ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Le pagelle e il tabellino di Milan-Cagliari di Coppa Italia: 4-1 per i rossoneri e quarti in cassaforte. Jovic, Theo e Jimenez i migliori Il Milan dei giovani vince facile in Coppa Italia contro il Ca ...