Paese che vai stadio insolito che trovi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dalla Groenlandia alle Maldive, passando per il Bhutan e le isole Lofoten. Un libro originale (con immagini meravigliose) fa il giro del mondo in 80 campi da calcio costruiti nelle location più inaspettate. Il racconto che ne esce è a metà tra curiosità sportive e indicazioni per luoghi da visitare il prossimo anno. C’è un posto al mondo in cui vittoria o sconfitta non dipendono da un gol del centravanti o da una svista dell’arbitro. Ma dal bollettino della Capitaneria di porto. Perché nella traversata fra atolli sul fuoribordo messo a disposizione dal presidente, il mare grosso e la nausea dell’ala destra diventano decisivi. Se dopo un’ora e mezza di traversata allodi Malé arrivano degli stracci, il Mahibadhoo perde di sicuro. Cosa che accade regolarmente dal 2015, visto che il campionato delle Maldive si gioca soprattutto nella capitale, e chi approda dalle ...