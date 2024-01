Ostigard potrebbe tornare al Genoa | il Napoli lo valuta 5 milioni Tmw

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il difensore centrale delLeovorrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato invernale. Tuttomercatoweb scrive: “Il norvegese, dopo una stagione e mezza, non è riuscito a imporsi come un possibile titolare, convincendo così gli uomini mercato azzurri di ritenerlo sostituibile. L’idea è quella di aggiungere un difensore centrale nel motore al suo posto. Così, nel gioco del domino,essere l’eventuale dopo Dragusin al. Conosce già la piazza, ha più esperienza rispetto a due anni fa in Serie A ed è considerato come un sostituto affidabile. Lazione è di circa 5”. Quest’anno il norvegese aveva giocato molto a inizio stagione con Rudi Garcia, complice anche l’adattamento di Natan durato qualche settimana in più del previsto. Da quando è ...