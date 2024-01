Ostia | Bagno di Capodanno! In centinaia hanno sfidato le intemperie

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2024 – Costume rosso e giarrettiera, ormai una certezza: anche questo 1° gennaio 2024 il rito si è compiuto, il benauguraledi Capodanno si è svolto come ogni anno nel mare di. Un evento totalmente gratuito, mosso dallo spirito dell’amicizia e dalla gioia dello stare insieme. Nonostante le condizioni meteorologiche quasi proibitive, già dalle dieci di ieri mattina la spiaggia del Belsito ha iniziato ad animarsi fino ad essere completamente invasa da una folla festante nelle fogge più eccentriche, dalle corna di renna alle palle di natale legate in vita a mo’ di ciambella. Coraggiosi, folli, audaci e temerari in costume da(vietata la muta), rigorosamente rosso, come le cuffie e le magliette che come ogni anno restano a ricordo dell’evento: “di Capodanno 2024 io ...

Capodanno bagnato, anno fortunato. Nonostante il vento freddo e le basse temperature più di 250 persone hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con unin mare a, nello stabilimento balneare Belsito. Anziani, giovani, persone disabili: il più grande a buttarsi in mare è stato Giuseppe Avellone , 81 anni, ex finalista di dorso alle