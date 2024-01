Ostaggi | drammatico tira e molla senza fine Hamas detta condizioni blindate | il no di Israele

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 gennaio 2024)consegna a Egitto e Qatar la sua posizione e, mentre cerca una via d’uscita politica dal cul de sac in cui si trova, l’organizzazionele sue. A partire da quelle relative al rilascio degli. Un punto nevralgico della trattative in corso su cui nel primo pomeriggio di oggi sembrava potersi aprire uno spiraglio. Un flebile filo di luce, su cui si è chiusa immediatamente la porta però. Secondo quanto riporta un articolo dell’agenzia Arab World Press (Awp) – rilanciato dal Jerusalem Post – e che cita fonti del gruppo islamista palestinese,si sarebbedisponibile a liberare 40nelle sue mani a Gaza in cambio del rilascio di 120 palestinesi detenuti in. Secondo le fonti, i negoziatori di ...