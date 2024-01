Osimhen lancia banconote al night club | il video imbarazzante è virale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) In attesa di giocare la Coppa d'Africa con la sua Nigeria, Victorsi è fatto notare in discoteca per festeggiare il Capodanno e il suo compleanno (il 29 dicembre ha compiuto 25 anni). L'attaccante del Napoli, fresco di rinnovo fino al 2026 con una clausola rescissoria di 130 milioni, si è fatto notare in undi Lagos dove è stato ripreso in alcunimentreva dei soldi finti sui presenti. Il giocatore è stato ripreso in un filmato e accanto a lui sono stati avvistati anche Victor Boniface, Asisat Oshoala e altri grandi ragazzi della selezione nigeriana. Pure loro ostentano i soldi guadagnati grazie agli ingaggi da calciatori. Nigerian International, VictorCelebrates his Birthday in LagosAlso sighted in the ...