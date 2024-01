Oscar 2024 shortlist | c’è anche Matteo Garrone con “Io capitano”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sono state recentemente rivelate ledei prossimi Premi, tra cui quelle per il Miglior Film Internazionale. Nella prima scrematura di 15 titoli è riuscito a rientrareil nostrano Iodi, che rappresenterà l’Italia nella 96^ edizione degli Academy Awards. Prosegue la corsa di Ioverso i Premi. Presentato in concorso alla 80^ Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto, tra gli altri, il Leone d’Argento per la Miglior Regia, il progetto ha ottenutola candidatura come Miglior Film in lingua non inglese agli 81^ Golden Globes. E ora, la possibilità che entri in lizza ai 96^ Academy Awards si fa sempre più concreta. Annunciate le ...