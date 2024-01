Ora Pozzolo è indagato per lesioni colpose e omessa custodia d’armi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si complica la posizione del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele, che si è presentato a una festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, con una pistola carica da cui è partito un colpo che ha ferito il cognato di un agente di scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea...

Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo , durante le indagini per ricostruire quanto accaduto alla festa di Capodanno a cui partecipava il ... (ilfoglio)

Chi ha esploso il colpo di pistola che ha ferito il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro ? Se non è stato Emanuele Pozzolo , perché ... (ilfattoquotidiano)

saranno le testimonianze che stanno raccogliendo i carabinieri a cercare di chiarire il "...sede della proloco dove la pistola regolarmente detenuta del deputato vercellese di Fdi Emanuele...In ogni caso, visto cheha assicurato di non essere stato lui a sparare, si tratta di un atto dovuto per poter compiere tutte le indagini del caso. L'arma del deputato, inoltre, sarebbe già ...Monte dei Paschi di Siena ha chiuso la seduta di Piazza Affari con un rialzo del 6,1%, dopo le parole di ottimismo del ministro Giorgetti sulla privatizzazione dell'istituto. Giorgetti ha affermato ch ...Spari alla festa con Delmastro. L'immunità parlamentare è stata richiamata dal deputato Emanuele Pozzolo solo per opporsi al sequestro degli indumenti. E quanto si è ...