Olympiacos-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2024 | orario 2 gennaio | programma | streaming

(Di martedì 2 gennaio 2024) Trasferta proibita per l’inmartedì 2, infatti, l’EA7 Emporio Armani fa visita ai vice-campioni dell’Pireo – inizio del match alle 20:15 ora italiana – nella diciottesima giornata della regular season 2023-, la prima del girone di ritorno. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.15 I meneghini devono fare risultato pieno per alimentare le speranze di una rimonta in classifica, con gli uomini di Ettore Messina attualmente al quattordicesimo posto con 7-10 di record ad una manciata di vittorie dalla zona play-in. Shabazz Napier può iniziare la sua seconda avventura milanese in, con il playmaker americano che ha già debuttato in ...

Palla a due alle ore 20.15 per Olympiacos-Olimpia Milano, round 18 di EuroLeague. Si gioca alla Peace and Friendship Arena del Pireo ...Inizia ad Atene questa sera alle 20.15 il 2024 dell'Emporio Armani Milano che gioca il suo ''derby di Olimpia'' contro l'Olympiacos Pireo.