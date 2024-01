Olimpiadi Parigi 2024 | più stringenti le norme di partecipazione per le atlete transgender

(Di martedì 2 gennaio 2024) Cambiano lein riferimento alladelleper ledi. Le nuove regole, decisamente piùrispetto a quelle precedentemente in vigore, consentiranno l’iscrizione ai Giochi soltanto agli individui che hanno completato il ciclo di transizione prima dei dodici anni. Come riporta la testata d’Oltremanica Insidethegames, i requisiti sono cambiati per evitare possibili svantaggi, rispetto soprattutto alle concorrenti cisginder. La nuova normativa – che riprende le decisioni prese in tempi recenti da Federazioni importanti come quella di atletica e di nuoto – va a modificare le linee guida diffuse in precedenza che consentivano ladi qualsiasi atleta, a patto che ...

- - > L'Arco di Trionfo aannuncia la prossima edizione dei Giochi Olimpici - Reuters . Sarà un anno di grande sport il 2024 che culminerà in estate con ledi, le 33esime dell'era moderna. Nell'antichità erano un periodo sacro, in cui si riusciva a far tacere anche le armi. Che sia allora il tempo almeno per una presa di coscienza sullo ...ci saranno i nuotatori carpigiani Mora e Paltrinieri, i beacher modenesi Valentina Gottardi e Samuele Cottafava, ci sarà, anche se in realtà la qualificazione non è ancora certa, la ...Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...Affiancherà il celebre commentatore sportivo americano Mike Tirico per la NBCUniversal. "Porterò il mio stile nel mix", ha fatto sapere il rapper e attore.