Ogni giorno con Maria | 2 gennaio Grotta miracolosa “del latte” | avvengono fatti straordinari

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quella dove nacque il Bimbo Gesù non è l’unicaprodigiosa di Betlemme. Ne esiste un’altra, meno nota ma doveinnumerevoli miracoli. Come ha vissutoi suoi primi giorni da madre? Proprio nel compiere i primi passi in questa magnifica vocazione,ha fatto un’esperienzaa, che oggi è meta di pellegrinaggio e L'articolo proviene da La Luce di

Forse per qualcuna è davvero un lusso, quello di permettersi di vivere lo stress della scelta quotidiana dell’outfit. Eppure, il fenomeno non è così ... (ilfattoquotidiano)

Chi ha notato la figurina del numero 10 Juve non ha perso occasione per commentarla sui social: "Il santino di Pogba" - ha scritto un tifoso , "dopo allenamento accendono i lumini palese" ...Ascolta il podcastalle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura...Il nuovo anno è un nuovo inizio per tutti. Shahar e la sua famiglia non hanno altra scelta che uscire dalla Striscia di Gaza.Uno studio prova la riduzione del volume cerebrale all'aumentare degli anni di fumo: il 14% dei casi globali di malattia di Alzheimer potrebbe essere attribuibile al fumo di sigaretta ...