Occupazione femminile | Italia ultima in Europa | donne tra maternità e lavoro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sembra quasi impossibile per leconciliaree carriera. Leinsono meno pagate dei colleghi uomini, in posizioni meno strategiche, più spesso precarie e con a disposizione pochi servizi che possano aiutare a conciliare la loro “doppia” vita. In un Paese che chiede alle famiglie di fare figli per la sua stessa sopravvivenza e che vede nel continuo declino della natalità un problema socio-culturale attribuibile al comportamento dellestesse, il mondo delè un percorso ad ostacoli. Ecco quanto mostrato dai dati emersi da un dossier del Servizio studi della Camera.traIl dossier del Servizio ...

In Piemonte il programma Equilibri della Fondazione Compagnia di San Paolo è nato per sostenere l'e contrastare la poverta educativa ( qui ) Il progetto Cambia Terra, promosso ...La situazione dell'nel nostro Paese registra una serie di profili critici. Secondo dati Eurostat, in Italia, il tasso didelle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al IV trimestre ...Raimati Ghiuria, che, a nemmeno 40 anni, è stata in grado di coltivare e salvaguardare 30 varietà di miglio non comuni.Le donne della penisola sono meno pagate rispetto ai colleghi uomini, spesso precarie e in settori poco strategici, e frequentemente costrette a lasciare il lavoro nei primi tre anni di vita dei figli ...