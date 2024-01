Oblio oncologico | dal 2 gennaio la legge entra in vigore | cos' è e cosa cambia

Leggi Anche Tumori, via libera dalla Camera alla legge sul diritto all': ecco cosa cambia Leggi Anche, Sanchez: 'Presto in vigore in Spagna' Cos'è l'...... abbiamo incontrato i cittadini per ascoltare le loro istanze e capire dove intervenire ma soprattutto porta la firma di Noi Moderati anche la legge nazionale sull'. Un anno intenso ...Il ministero della Salute dovrà emanare un decreto entro 60 giorni per definire le modalità di certificazione dei requisiti senza oneri per l'assistito. Successivamente, entro tre mesi, dovrà identifi ..."Un 2023 particolarmente intenso quello giunto a termine e che ha visto Noi Moderati in prima linea accanto alle famiglie e alle imprese". Così l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di NM alla ...