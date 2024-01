Nuovo ds al posto di Meluso | spunta il nome | “Contatti già in estate”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il Napoli guarda già al futuro. Mauroè in bilico eunper il prossimo ds: “già in”. La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri occupano l’ottava posizione in classifica e sono già fuori dalla Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa nel corso del mercato di gennaio, che è partito ufficialmente oggi. Il patron azzurro, però, guarda già al futuro per ripartire in maniera concreta la prossima. Il patron azzurro sta facendo valutazioni anche per quanto riguarda il quadro dirigenziale.in bilico:ildelds Il Napoli, la scorsa, oltre a dover ...