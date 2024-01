Nuovo amore per Antonella Fiordelisi | è un famosissimo calciatore | il gesto che conferma il fidanzamento

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 gennaio 2024)dopo la relazione con Edoardo Donnamaria al GF Vip 7 e qualche presunto flirt sembra essere tornata a sentire le farfalle nello stomaco. Infatti, dopo tante voci e indiscrezioni alcuni esperti di gossip sono arrivati ad individuare ilche avrebbe fatto perdere la testa all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che dalla primavera del 2024 vedremo anche a Pechino Express. E questo spiega i suoi molti viaggi fuori dall’Italia. GF Vip 7: chi è ilfidanzato dinegli ultimi tempi è volata spesso a Londra per stare in compagnia di amici, come documentato dalle sue storie su Instagram. In alcune foto si vedeva come la ragazza fosse impegnata con un uomo, seppur non abbia mai ...