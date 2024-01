Nuovi nati in Friuli | gli auguri di Fedriga

(Di martedì 2 gennaio 2024) TRIESTE – “Il primo nato del nuovo anno inVenezia Giulia è un maschietto di poco più di 3 chili ed è venuto alla luce a Trieste, appena otto minuti dopo la mezzanotte. Ma non si sono fatte attendere anche altre nascite a Pordenone, Monfalcone e Udine.a tutti i piccoli ed i loro genitori!”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della RegioneVenezia Giulia, Massimiliano(foto). L'articolo L'Opinionista.

L'iniziativa è parte del progetto' Se leggi tu leggo anch'io', in collaborazione con l'associazione onlus 'Il Ponte', la Fondazione Angelo e Mafalda ... (247.libero)

La serie: What If…? , 2021. Creata da: A.C. Bradley. Cast: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Peter Serafinowicz, Taika ... (cinemaserietv)

Nel 2023 i piccoli sono stati 26, un dato che nel paese dell’entroterra non si vedeva da dieci anni, nel 2022 erano nati appena 13 bambini su 3.400 ... (repubblica)

Nel campo delle relazioni personali, il 2024 potrebbe portareincontri e connessioni ... cali chì sonisottu à lu signu di lu beccu serani capaci di sfruttà l'oppultunitai chì nascini, ...Una dimostrazione del fascino che il patrimonio della Corte borbonica ha anche suidopo il ...cui speriamo di dare ancora maggiore espressione nei prossimi mesi con l'apertura diambienti al ...La parola poetica da esperienza intima si fa comunitaria nei 'Canti della gratitudine' di Franco Arminio che arrivano in libreria il 3 gennaio per Bompiani. Il libro è un invito a fare buon uso delle ...Nel 2023 i piccoli sono stati 26, un dato che nel paese dell’entroterra non si vedeva da dieci anni, nel 2022 erano nati appena 13 bambini su 3.400 abitanti ...