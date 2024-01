Nuova bufera su Delmastro | Fdi | spari capodanno politicamente non rilevano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen. (askanews) – Il sottosegretario Fdi alla Giustizia AndreaDelle Vedove, rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti relativi al fascicolo dell’anarchico Cospito detenuto in regime di 41 bis al compagno di partito Giovanni Donzelli, è di nuovo oggetto di richiesta in coro di dimissioni da parte delle forze di opposizione per quanto avvenuto nella festa della notte di2024 a Biella con lui ospite, nel corso della quale il genero di un suo agente di scorta è stato colpito e ferito da uno sparo partito dalla pistola che aveva con sè alla festa il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzollo. Fratelli d’Italia – partito di, Pozzolo e della premier Meloni alla quale si sono rivolti tutti i leader dell’oppposizione chiedendo provvedimenti per il sottosegretario e per il parlamentare ...