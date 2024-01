Non ripetiamo gli errori di Oslo L’appello di Mayer

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alcune brigate delle Idf inizieranno questa settimana il rientro alle loro basi dall’area. Si tratta delle zone di guerra dove l’esercito israeliano avrebbe raggiunto l’obiettivo di neutralizzare le capacità offensive di Hamas, in particolare con la distruzione delle postazioni fisse e mobili da cui sono state lanciate ogni anno decine di migliaia di missili contro le città e i villaggi israeliani. Contemporaneamente si sta per avviare il ritorno graduale alle loro abitazioni dei cittadini israeliani evacuati dopo il 7 ottobre perché residenti nelle zone di confine con la Striscia di Gaza e con il Libano. Sono piccoli segnali che qualcosa si sta muovendo, ma la realtà sul terreno resta drammatica mentre proseguono le campagne di disinformazione favorite dalle ottuse posizioni pubbliche espresse in questi giorni dai Ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Givr, ...