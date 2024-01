No hay plata | le parole di Milei diventano una hit

(Di martedì 2 gennaio 2024) Non si sa ancora se effettivamente Javieravrà successo sul fronte economico, ma sicuramente lo ha già avuto sul mercato musicale. In Argentina – dove ricordiamo che è estate –&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In Argentina il discorso pronunciato dal presidente è diventato virale sui social network. Al punto che in molti si sono divertiti a remixarlo all'interno di brani nei più svariati generi musicali ...Superpoteri al capo dello Stato per permettergli di ridurre il potere dello Stato. Javier Milei ha il gusto del paradosso, a partire dallo slogan '¡no' - non ci sono più soldi - per un Paese che si trova sul Río de lache letteralmente significa 'Fiume di soldi', oltre che 'Fiume dell'argento'. Bisogna iniziare a accettare il ...In Argentina il discorso pronunciato dal presidente è diventato virale sui social network. Al punto che in molti si sono divertiti a remixarlo all'interno di brani nei più svariati generi musicali ...Es indispensable convocar a médicos, farmacéuticos, obras sociales nacionales y provinciales, prepagas, la industria farmacéutica y bioquímicos para cooperar por el bien de todos.