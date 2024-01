Neppure l’inchiesta del Nyt convincerà i tifosi di Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sono serviti ben due mesi al “New York Times” per raccogliere 150 testimonianze e per ricostruire i tragici eventi del 7 ottobre 2023 durante i quali molte donne israeliane sono state torturate e stuprate dai terroristi di. Nonostante la polizia israeliana abbia raccolto più di 1.500 testimonianze, il New York Times ha condotto un’indagine separata dalla quale sono emersi conferme e altri particolari agli angoscianti dettagli dell’orrore che i palestinesi hanno scatenato durante quel sabato.del Nyt suIl giornale americano ha identificato almeno sette luoghi in cui sono avvenuti stupri e mutilazioni, i cui dettagli sono stati raccolti grazie alle interviste a ben 150 tra testimoni, personale medico, soldati e consulenti. In quelle ore il terrore oltre che al “Supernova party” si è diffuso anche nei kibbutz e ...