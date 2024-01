Nel resto del mondo | perché Airbnb è stata multata in Australia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Anche se un vecchio adagio afferma che quello dei soldi è un linguaggio universale, occorre sempre specificare purché siano della stessa valuta. E quando una valuta ha lo stesso nome, ma valore diverso a seconda del mercato finanziario di riferimento, il problema potrebbe essere ancora più grosso. Inè stato raggiunto da una multa proprio a causa di mancata chiarezza nella valuta utilizzata nei suoi annunci. Il problema è che diversi utenti, che si sono serviti della piattaforma per i loro affitti brevi, hanno pagato di più del dovuto,hanno versato una cifra in dollari americani, quando – invece – sarebbe bastato versare la stessa cifra in dollarini (il cui valore è inferiore rispetto alla valuta USA). Dunque, non ci sono soltanto i problemi fiscali risolti in Italia: la piattaforma ...