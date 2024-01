Nel 2024 mezzo mondo al voto | ma per molti popoli libertà e democrazia restano un miraggio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ieri le immagini provenienti da tutto ilhanno dato un’informazione precisa con immagini fantasmagoriche dei luoghi dove sono stati sparati fuochi di benvenuto al. Con disappunto si sono potute vedere anche immagini di fuochi di altro genere, tutt’altro che beneauguranti. Per poterle distinguere a vista d’occhio, esse erano senza colore, per definirle con precisione in bianco e nero. Sono state quelle dei fuochi delle guerre in corso, di ogni tipo, che stanno comportando vittime e distruzioni ormai prossime a uscire di conto. Allo stato attuale sono ancora in crescita, di conseguenza è difficile pronosticare quando si potrà aggiungere la parola fine a tale scempio. Invece è possibile affermare con certezza che quest’anno ha finora già stabilito un record, quello delle tornate elettorali, un po’ dappertutto nel. Sono in ...