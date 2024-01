Nba 2023 2024 | 24 punti di Fontecchio e Utah batte Dallas | Indiana sorprende Milwaukee

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Prosegue l’Nba con otto partite nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio. Sconfitte a sorpresa per. Ok Denver e Phoenix, mentre Detroit ne prende 136 da Houton. Buona la prima di Barrett a Toronto.RISULTATI E CLASSIFICHE A ESTvince 122-113 in rimonta in trasferta a. Haliburton trascina i suoi sfiorando la tripla doppia, 26+9+11 con il 50% dal campo e due palle perse. Decisiva la panchina dei Pacers con i 25 di Mathurin, i 18 di Jackson e i 16 di McConell. Sottotono Lillard, 13con il 19% al tiro. Non basta la tripla doppia di Antetokounmpo da 30, 18 rimbalzi e 11 assist. TorontoCleveland 124-121. Esordi per Barrett, 19e 9 rimbalzi, e Quickley, 14e 6 rimbalzi, in ...