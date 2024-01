“Natale a Giugliano” | alla ex chiesa delle Concezioniste lo show dello Spazio Anziani

...donna residente in provincia di Milano tornata ad Afragola con i familiari per le vacanze di. Due 17enni di, in Campania, in provincia di Napoli, sono rimasti gravemente ustionati nel ...111 Teverola (Caserta) - La refurtiva diventa un dono dialla parrocchia e ai meno abbienti. E' l'iniziativa della Procura di Napoli Nord in Aversa e ...radiomobile della compagnia di...Un vero e proprio bollettino di guerra. Una escalation di violenze senza fine che vede gli infermieri italiani trasformarsi ancora una volta nelle vittime ...Non è stato un proiettile vagante sparato in strada da chissà chi la notte di Capodanno, come si era creduto in un primo momento, ma un colpo partito in casa durante i festeggiamenti, ad uccidere una ...