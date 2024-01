Natale a Fiumicino | Califano | “E’ mancata una programmazione con gli operatori del settore”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2023 – “Le festività natalizie sono quasi concluse e possiamo iniziare a tracciare un bilancio di come siano andate le cose nel nostro territorio.centro è diventata una costellazione di luminarie grandi e piccole: si è voluto imitare la lunga tradizione di cittadine come Salerno, Gaeta o Ariccia, spendendo ben 169 mila euro per allestire luci nelle varie località. Purtroppo però né queste né il mercatino natalizio hanno attirato folle per le vie del territorio“. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Michela, segretario del Pde consigliera regionale del Lazio. “Non basta infatti illuminare la città: serve invece unasocio-economica pensata insieme aglidelper tenere tutto in ...