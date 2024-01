Napoli | Pierpaolo Marino | “Non mi aspettavo che…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024), l’ex dg die Udinese, è intervenuto su Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Devo ammettere che non midi vedere ilcosì male alla fine del 2023. Ero perplesso su Garcia e lo avevo detto più volte, però la squadra ha delle grandi qualità e devono solo essere toccati i punti giusti, facendo cose semplici. Samardzic è sicuramente da, ma i tempi di inserimento dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con l’ambiente e la sintonia con i compagni. I gol che ha fatto vedere al Maradona valgono già ogni commento che si può fare a parole. Ragazzo capace di gesti straordinari: se hai nel DNA quei colpi lì, è solo questione di tempo e di continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra”. Tra Zielinski e ...