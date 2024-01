Napoli | perde tre dita per un petardo per salvare il suo cane | «Ma lo rifarei»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ferdinando Girone, 40 anni di, è ricoverato nel reparto chirurgia del Vecchio Pellegrini di. Ha perso treper la mano destra a causa dello scoppio di un. Che era stato lanciato dall’alto e preso in bocca dal suo, un pitbull chiamata Masha. Che adesso è invece ricoverata in una clinica veterinaria. In un’intervista rilasciata al Mattino racconta l’accaduto: «Stavo passeggiando per i Quartieri Spagnoli, non distante dalla mia abitazione, perché avevo portato ila fare un giro prima di cena, intorno alle 21». Girone dice di essere uscito a quell’ora perché la riteneva non pericolosa. Poi nota con la coda dell’occhio qualcosa che veniva lanciato dall’alto: «Masha, istintivamente, si è lanciata sopra quell’oggetto che avevo intuito fosse un ...