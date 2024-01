Napoli | per il centrocampo rispunta il nome di Fornals

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilè alla disperata ricerca di un centrocampista duttile Il, con la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, sta cercando fortemente un centrocampista. Il club azzurro ha un preferito che è Hojbjerg del Tottenham. Le difficoltà per arrivare al danese sono rappresentate dalla formula che ha proposto De Laurentiis, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. Se non si dovesse arrivare al danese è già pronta una lista più o meno nota di nomi. Di Soumarè. Emre Can e Fofana si è parlato molto negli ultimi giorni. Ilnuovo però è quello di un vecchio obiettivo dei partenopei, ovvero Pablodel West Ham.fu molto vicino alnel 2019 Lo spagnolo Pablofu molto vicino algià nel 2019. ...

L'esterno canadese è il vice - Dumfries prescelto: 7 milioni più bonus al club belga e contratto quadriennale al calciatore1,5 milioni l'anno. Ilpronto a rifarsi il look. Aurelio De ...È rimasto il ricordo - ch'è sempre tenero - e poi tutto il resto è volato via: non c'è neppure più il tridente, sparito nell'ennesima notte buia, quella nella quale Mazzarri ha scelto di essere sé ...Il Napoli è pronto all'affondo per la corsia di destra. In vantaggio per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri in questo momento c'è Pasquale Mazzocchi ...NAPOLI – Una donna di 74 anni è stata salvata due volte da un arresto cardiaco nella notte di Capodanno grazie ai medici del CTO, il presidio ospedaliero dei Colli di Napoli. L’anziana era arrivata al ...