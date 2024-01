Napoli | offerta da 2 milioni e mezzo per Mazzocchi Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Oggi è il primo giorno ufficiale di calciomercato. Luca Cilli, giornalista Sky, fa il punto sulla situazione del, che ha bisogno di rafforzarsi in difesa e a centrocampo «Mercato protagonista a gennaio per rendere competitiva una squadra che non sta facendo bene in campionato e ha la possibilità di fare una grande Champions. A centrocampo Samardzic è il nome in cui si stanno concentrando in questo momento gli uomini mercato del. E’ un giocatore che piace molto e bisogna trovare l’intesa definitiva con l’Udinese. Zielinski è un giocatore delfino al 30 giugno 2024, al momento non ci sono nuovi confronti per prolungare il contratto. Attenzione a questa situazione di Zielisnki, che a parametro zero è un obiettivo per tante società». Sul mercato in difesa: «è l’operazione più semplice. Il ...