Napoli | Marrucco | “I nomi che circolano…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Per parlare anche delè intervenuto su Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, l’avvocato e procuratore sportivo Fulvio. Di seguito le sue dichiarazioni: “È importante che gli acquisti di gennaio vengano fatti subito: gli innesti delle operazioni del mercato di riparazione che arrivano a fine mese diventano realmente disponibili a pieno regime a marzo, valutando i tempi di adattamento ad una squadra. Ilha ceduto Elmas, ora deve intervenire per rimpiazzare il macedone ma non solo. Si sa che le tempistiche delsono piuttosto lunghe per chiudere gli affari di mercato”. Iche si fanno… Iche circolano al momento in orbitanon credo possano risolvere le problematiche della squadra: vanno fatti due ...