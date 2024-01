Napoli | investimento importante in difesa | Zanoli + 29 milioni per un colpo importante dalla Serie A

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilutilizzerà il mercato di gennaio per rinforzaree centrocampo. Sono questi i settori del campo che hanno manifestato carenze nella prima parte della stagione, con la dirigenza partenopea che non ha saputo sostituire in maniera adeguata un giocatorecome Kim. Come annunciato dal presidente De Laurentiis, a gennaio arriverà anche un L'articolo

Per ile il Milan sarà una campagna reattiva. De Laurentiis deve ricucire una difesa che fa ... Qualchedi prospettiva forse verrà da Bologna e Fiorentina , cui la classifica ...... a Roma,, Torino, Trento e Parma. Ma non è stato un successo, anzi. È impietoso il giudizio ... Non è tornato indietro nemmeno l'iniziale. Sfera ha incassato un euro per il suo 44,5% ...In estate i nerazzurri hanno puntato con forza sul centrocampista, Inzaghi lo utilizza pochissimo: in campionato ha avuto la chance dal 1' a Empoli, anche con il Genoa è entrato solo nel finale ...Nel quarantennale di tutti i cinepanettoni e nel ventennale della presidenza azzurra, Aurelio De Laurentiis (scusa ma non ti chiamo amore, cfr Federico Moccia) ha annunciato che, a reti e giornalisti ...