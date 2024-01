Napoli | infortunio Meret | i risultati degli esami Tempi di recupero

Napoli-Monza ha visto un’altra prova scialba degli azzurri. Nello stadio di casa, i partenopei non sono andati oltre lo 0-0. Eppure per tre volte, ... (terzotemponapoli)

Piove sul bagnato in casa Napoli , altro infortunio pesantissimo per gli azzurri. Svelati i tempi di recupero . La stagione del Napoli non sta ... (spazionapoli)

Piove sul bagnato in casa Napoli per l’ Infortunio di Alex Meret : lesione muscolare , tempi di recupero incerti, Supercoppa a rischio. NOTIZIE CALCIO ... ()

, Kvaratskhelia è rientrato dalla Georgia La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la ... Meret,contro il Monza: l'esito degli esami Particolarmente atteso era il report sulle ...Ilha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con l'esito degli esami di Alex Meret . Il portiere era uscito per un problema muscolare nell'ultima partita di Serie A contro il ...Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19 ...Infortunio più serio del previsto per il portiere del Napoli Alex Meret, i tempi di recupero e quante partite salta al fantacalcio Non arrivano delle grandissime notizie dall'infermeria per il Napoli ...