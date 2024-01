Napoli | in chiusura l'affare Mazzocchi | si libera Zanoli verso il Genoa

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilè ad un passo da Pasquale, terzino della Salernitana, individuato da Aurelio De Laurentiis come rinforzo ideale per...

Continua la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Lazar Samardzic . Secondo quanto riporta Tmw, il papà di Lazar, Malden Samardzic , si trova in ... (ilnapolista)

tratta tiva avanzata tra Napoli e Udinese per Samardzic, il padre sta discutendo i dettagli dell’ingaggio: c’è Fiducia per la chiusura rapida ... (napolipiu)

Il gap tra la richiesta di 4 milioni della Salernitana e l'offerta iniziale di 1,5 da parte delè stato ridotto andando a chiudere a una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro . Per il classe '95 ...Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino -, in programma domenica 7 gennaio ... Di seguito lavoro aerobico econ partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa ...Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per 3 milioni. Domani le visite mediche.Colpo in chiusura per il Napoli: è in arrivo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Il club partenopeo ha trovato l'accordo con i granata e già domani potrebbe essere il giorno ...