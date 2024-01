Napoli | dispetto alla Juventus | Emre Can nel mirino

(Di martedì 2 gennaio 2024) I partenopei sembrerebbero essere interessati all’acquisto diCan per il mercato di gennaio nel caso in cui saltasse la pista che porta a Hojberg Il mercato diè sempre, inevitabilmente, destinato ad essere incrociato. Attualmente i partenopei e i bianconeri stanno visionando lo stesso obiettivo, Hojberg del Tottenham, che però sembra L'articolo

della logica. Al cospetto di corazzate super attrezzate, come Milan, Inter e Juve E poi, ... Quando, a metà della partita col, sapemmo che era sotto di due gol, ci mancarono le energie ...delle dichiarazioni di circostanza del club, il serbo può partire e ilprepara l'affondo…' , così Nicolo Schira, esperto di mercato, via Twitter. CalcioNapoli24.it è stato ...A dispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che hanno letteralmente dato i numeri, le nomine da GPS per le supplenze 2023/24 son partite martedì 22 agosto, un giorno dopo le nostre previsioni.A dispetto dello Scudetto vinto dal Napoli nell’ultima stagione, l’anno solare consegna lo scettro di squadra con sorpresa. Nel 2023, l’Inter si è confermata come la regina della Serie A. Nonostante i ...