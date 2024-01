Napoli | Brambati | “Manca la fame dello scorso anno”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ha parlato anche dell’ex calciatore, procuratore e opinionista Massimosu TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ci sono squadra da cui mi aspettavo di più a questo punto della stagione. Sicuramente una è il Milan, l’ho sempre indicata l’avversaria principale insieme alper la lotta Scudetto con l’Inter. E alcune decisioni societarie mi hlasciato perplesso, così come il mercato. Undici-dodici calciatori presi e ora si deve tornare di nuovo a comprare. Viste le prestazioni di qualcuno, forse qualche soldo si poteva risparmiare. Sono troppi i punti di distacco da questa Inter che corre, e davanti c’è pure la Juventus”.“E poi c’è ilche mi ha deluso. Quantomeno il presidente si è auto-denunciato per la situazione. Almeno sul lato ...

