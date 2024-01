Napoli | Bakayoko sempre nel mirino per l’attacco | servono tra i 30 e i 40 milioni di euro

Leggi su dailynews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) La SSCavvia i contatti con Johanper portare l’attaccante in Campania. L’attaccante è neldel club azzurro già dalla scorsa estate, con la dirigenza partenopea molto interessata, soprattutto nel caso in cui Politano decida di andare via a gennaio. Tuttavia, il calciatore potrebbe comunque arrivare visto che il solo Politano non è L'articolo