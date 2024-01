Napoli | arriva Mazzocchi | da fruttivendolo alla Nazionale e il tatuaggio gigante sulla schiena

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 gennaio 2024) In attesa di definire l’arrivo di Samardzic, ilha chiuso l’arrivo di un calciatore esterno in grado di regalare nuove soluzioni al tecnico Walter Mazzarri: si tratta di Pasquale, calciatore reduce dall’esperienza con la maglia della Salernitana. La trattativa tra i club è stata definitabase di 3 milioni di euro e il calciatore firmerà un contratto di 3 anni e mezzo. Il ruolo iniziale sarà quello di vice-Di Lorenzo, ma le ultime prestazioni deludenti del calciatore ex Reggina potrebbero spingere Mazzarri a concedere maggiore spazio all’ormai ex Salernitana. Chi è PasqualePasqualeè un calciatore italiano classe 1995. Si tratta di un terzino destro molto duttile, bravo a disimpegnarsi anche a sinistra. Le prime esperienze della carriera sono state da ala ...