Napoli | aggredisce l' ex con un coltello | i carabinieri sfondano la porta e salvano la donna

A salvare la donna è stato l'intervento dei carabinieri allertati dall'attuale compagno della donna che si è presentato il primo dell'anno in caserma a Varcaturo, in provincia di, chiedendo ...Questoha perso una sua capacità eccezionale che era la riaggressione. Oggi palleggia ma in fase di non possesso none quindi è in balia degli avversari quando non ha la palla. ...L'uomo, che aveva aggredito la sua ex sotto gli occhi dei tre figli piccoli e minacciato di ucciderla, è stato arrestato. L'attuale compagno ha messo in allerta i carabinieri: così hanno evitato il pe ...ROMA, 02 GEN - È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afrago ...