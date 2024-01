Nadal torna in campo e vince | Thiem battuto a Brisbane

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Rafaindopo quasi un anno, all’Atp di, e: il fenomeno spagnolo hanel primo turno del torneo in meno di un’ora e mezzo l’austriaco Dominic, n. 98 Atp, per 7-5 6-1. Lo spagnolo, sceso al n. 672 del ranking per la sua prolungata assenza dalle competizioni, ha avuto accesso al torneo grazie a una wild card. “Quello passato fuori dal tour è stato forse l’anno peggiore della mia vita. Credo di aver giocato abbastanza bene per essere il mio primo singolare. Sono felice e ringrazio il mio team e la mia famiglia per avermi aiutato ad essere qui”, ha dettosubito dopo aver. “Ho ricevuto migliaia di messaggi durante la riabilitazione ed è ...

