Nadal regola Thiem in due set Rivivi la diretta del ritorno in campo di Rafa dopo un anno

non rischia praticamente nulla al servizio, è brillante e sopratutto in un ottimo stato di forma, tanto da far sembrare impossibile che sia stato fuori un anno. Un ritorno da vera e propria ...... c'è grande attesa per il rientro di Rafa, fermato per tutta la stagione scorsa da un ...di farsi da parte a 36 anni e dove Jannik Sinner si presenta per la prima volta con le carte inper ...Una presa di posizione molto chiara. Rafael Nadal è stato costretto a guardare i suoi colleghi lungamente a causa dei problemi fisici. Il campione maiorchino, dopo quasi un anno, tornerà a giocare e l ...Le riflessioni di Rafael Nadal sullo stato attuale del tennis: una critica incisiva all'uniformità tattica e all'enfasi sulla potenza. Il celebre tennista ...