Nadal | «Per salvare il mio piede | ho dovuto sacrificare il mio corpo»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Intervista dial Paìs settimanale.che oggi è tornato a giocare e a Brisbane ha battuto Thiem al primo turno per 7-5 6-1. Rafasi china sul tavolo e prende una bottiglia d’acqua. «Se hai una buona mano e ti dicono di spingere questa bottiglia fino all’angolo, lo fai – lui schiaffeggia la bottiglia con la mano sinistra e la mette lì —. Una e cento volte. A volte arriva alla perfezione all’angolo; altre volte, molto vicino. L’hai automatizzato. Ma se ti dicono che se non lo metti in angolo, ti sparano, viene il bello! Diventa più difficile, non è vero?» Cosa stai dicendo? «Che nel tennis la mente conta molto, ma le persone che giocano meglio, quelle con la mano più sensibile, sono le persone la cui testa fallisce di meno. Sei più forte mentalmente quando hai un controllo superiore con la mano. Se hai il ...

Un grande Rafa Nadal vince al rientro in campo, dopo il doppio perso contro Thompson/Purcell a Perth, in singolare contro un deludente Dominic ... (sportface)

vince chi controlla le partite, non importa se giochi male Ora si attacca di più. "Non importa quanto forte la palla venga colpita, i migliori giocatori sono sempre i giocatori di controllo.Rafaeltorna e vince contro Thiem a Brisbane: arriva il messaggio di Novak Djokovic Dopo le numerose interviste e la consueta conferenza stampa, Rafaelsi è preso del temposcrivere ...Per Rafa è la vittoria numero 1069, roba da far girare la testa. Un successo che vale anche il superamento di Ivan Lendl, un altro mito assoluto del tennis, nella classifica all-time per vittorie ATP.Il redivivo Rafa Nadal affronterà nel secondo turno del torneo di Brisbane un autentico sopravvissuto: Jason Kubler ha subìto sei operazioni, aveva ...