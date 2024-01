Nadal | buona la prima | «È un giorno emozionante per me dopo uno degli anni più difficili»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Parte bene il rientro di Rafanel circuito Atp.circa un anno di assenza, il tennista spagnolo ha vinto la suapartita in singolare nell’Atp di Brisbane.ha battuto l’austriaco Dominic Thiem per 7-6/6-1. Non male considerando che Thiem non era affatto un avversarsio semplice da sfidare. “Marca” scrive: “Lo spagnolo, che ha perso solo sei punti al servizio, uno dei quali per un doppio fallo, dà le migliori sensazioniquasi un anno di pausa. Per qualsiasi mortale, a 37non aver giocato per 349 giorni a causa dell’anca, sarebbe stato difficile vincere al suo ritorno alle competizioni. Questo non è il caso di Rafael, che è tornato con la vittoria al Brisbane Open 250aver sconfitto ...

Questo non è il caso di Rafael, che è tornato con la vittoria al Brisbane Open 250 dopo aver sconfitto Dominic Thiem, 7 - 5 e 6 - 1, in 1 ora e 29 minuti . Aveva anche vinto in 15 dei suoi 16 ...la prima per Rafaelnel "Brisbane Internationall" (ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale del Queensland, in Australia. Lo ...Ci sono anche tanti protagonisti del torneo in tribuna a dare un’occhiata. Perché la curiosità di vedere come gioca Rafa in partita è tanta. Certo, ...Rafa Nadal dopo quasi un anno è tornato in campo ed è tornato a vincere. Lo spagnolo ha battuto in due set Thiem a Brisbane e lo ha fatto giocando a un livello impressionante.